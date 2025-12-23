La libreria Bertaccini sta per chiudere i battenti a fine dicembre, segnando la fine di un'importante attività nel panorama culturale locale. Renzo Bertaccini annuncia un nuovo progetto in primavera, che vedrà riqualificare e riaprire lo spazio con una nuova identità. Un passaggio che desidera mantenere viva la passione per il libro e la cultura, rispettando la storia di questa significativa realtà.

Non calerà del tutto il sipario sull’attività di libraio di Renzo Bertaccini: "Ci stiamo avvicinando al 31 dicembre e alla conclusione della vita di questa bellissima Bottega – spiega il diretto interessato –. Ma se chiudo l’attività non chiudo l’esistenza. Scartata purtroppo l’ipotesi di riaprire una nuova libreria-galleria come questa, ho individuato un piccolo ufficio a piano terra, all’interno di un palazzo centralissimo, in corso Garibaldi al numero 3, proprio di fronte a Palazzo Laderchi. Esattamente a quaranta passi da qui. Sarà in un interno, bisognerà suonare il campanello, salire alcuni gradini, ma ci saremo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La nuova vita della libreria Bertaccini: "Un nuovo spazio in primavera"

Leggi anche: Inaugurata la nuova sede della SLP CISL Benevento: nuovo spazio per i lavoratori di Poste Italiane

Leggi anche: “Frammenti di Luce”, la mostra collettiva presso lo Spazio Eventi della Libreria Monbook – Mondadori Point

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

La nuova vita della libreria Bertaccini: Un nuovo spazio in primavera; Chiude la Bottega Bertaccini, ma si aprono nuovi progetti: uno spazio-libri in corso Garibaldi e mercatino in collaborazione con il Gruppo Disabilità; Faenza, dopo la chiusura della Bottega Bertaccini nasceranno due nuovi progetti: uno spazio dedicato ai libri e un mercatino dell’usato che coinvolgerà persone con disabilità.

Bertaccini trova una nuova “casa”: nuova libreria, sempre in corso Garibaldi - La chiusura di Bottega Bertaccini, in corso Garibaldi, è stata accolta nelle settimane scorse con grande sconforto dal mondo culturale e da moltissimi faentini. ravennawebtv.it