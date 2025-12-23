. Questa sera, martedì 23 dicembre 2025, alle ore 22,15 su Canale 5 va in onda La notte nel cuore, serie tv turca in onda in Turchia dal 2024. Dove vedere La notte nel cuore in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv e live streaming. La serie tv, come detto, va in onda stasera – martedì 23 dicembre 2025 – alle ore 22,15 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity. Cast. Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming La notte nel cuore, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: Ece Uslu: Sumru Sansalan. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - La notte nel cuore streaming e diretta tv: dove vedere la 44esima puntata

Leggi anche: La notte nel cuore streaming e diretta tv: dove vedere la 21esima puntata

Leggi anche: La notte nel cuore streaming e diretta tv: dove vedere la 22esima puntata

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

La notte nel cuore, puntata 16 dicembre: la proposta di Tahsin; La notte nel cuore, stasera in tv l'ultima: le anticipazioni del 23 dicembre 2025; “La Notte nel Cuore”, la trama della puntata del 16 dicembre 2025; La Notte nel Cuore: Canan recupera la borsa con i soldi, Tahsin sorprende Sumru. Le anticipazioni del 16 dicembre.

La notte nel cuore, stasera in tv l'ultima: le anticipazioni del 23 dicembre 2025 - Scelte difficili e rinascite per il finale della serie turca, che saluta il suo pubblico con un emozionante epilogo ... today.it