La notte nel cuore | stasera l’ultima puntata anticipazioni

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera andrà in onda l'ultima puntata de La notte nel cuore: ecco cosa accadrà ai protagonisti della storia. Ma il capitolo finale verrà trasmesso dopo Io sono Farah, quindi intorno alle 23. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

La Notte nel cuore, le anticipazioni delle puntate di stasera, 16 novembre - Entro la fine del 2025 terminerà la programma de La Notte nel cuore, la dizi turca in onda in prima serata su Canale 5 con un doppio appuntamento settimanale. gazzetta.it

Le anticipazioni della puntata di stasera di “La notte nel cuore”: Tahsin paga il riscatto per liberare Esma - Che La notte nel cuore sia una delle serie di punta di Canale 5 lo dimostra anche l’ospitata del protagonista Burak Tozkoparan, che interpreta Cihan, a Verissimo. iodonna.it

La Notte nel Cuore va in onda eccezionalmente stasera, 12 novembre 2025. Ecco le Anticipazioni - Vediamo insieme cosa succederà negli episodi della dizi in onda eccezionalmente oggi, in prima serata su Canale5. comingsoon.it

La Notte nel cuore Anticipazioni: Domenica 7 dicembre Harika si vendica per Melek

