Stasera, 23 dicembre 2025, su Canale 5 alle 22.15, va in onda l’ultima puntata di

Si chiude oggi, martedì 23 dicembre dalle 22.15 su Canale 5, la soap turca "La notte nel cuore", che in questi mesi ha saputo conquistare il pubblico italiano grazie a una storia intensa che ha visto, al centro del racconto, i gemelli Nuh e Melek, uniti da un destino doloroso e da una domanda. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - La notte nel cuore, stasera in tv l'ultima: le anticipazioni del 23 dicembre 2025

Leggi anche: La notte nel cuore, stasera in tv: le anticipazioni del 16 dicembre 2025

Leggi anche: La Notte nel Cuore, anticipazioni ultima puntata di martedì 23 dicembre 2025

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La notte nel cuore, stasera in tv: le anticipazioni del 16 dicembre 2025; “La Notte nel Cuore”, la trama della puntata del 16 dicembre 2025; Io sono Farah e La notte nel cuore, le anticipazioni del 19 dicembre; Le anticipazioni della puntata di stasera di “La notte nel cuore”: Tahsin chiede a Sumru di sposarlo.

La notte nel cuore cambia orario stasera, 23 dicembre: il gran finale rimandato0 - Il finale de La notte nel cuore rimandato: stasera, 23 dicembre, su Canale 5 una sola puntata in seconda serata. superguidatv.it