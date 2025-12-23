La notte nel cuore | le anticipazioni trama e cast della 44esima puntata

, 23 dicembre. Questa sera, 23 dicembre 2025, alle ore 22,15 su Canale 5 va in onda la 44esima puntata de La notte nel cuore, serie tv turca in onda in Turchia dal 2024. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni (trama). Harika rivela a Sumru che Perihan ha aperto una nuova agenzia. Sumru reagisce con un piano per allontanarla e la affronta in aeroporto. Bunyamin, disperato per la perdita dell’eredità, accetta la proposta di Sumru: gestire l’agenzia di Perihan insieme a Canan. Melek si reca in una gioielleria per acquistare un regalo per Sumru; Cihan la segue nel tentativo di chiedere il suo perdono e nel negozio entrano due rapinatori. 🔗 Leggi su Tpi.it

