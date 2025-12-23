Stasera su Canale 5 va in onda l’ultima puntata de La notte nel cuore, conclusiva della serie turca. Dopo l’annuncio iniziale di una programmazione per il 30 dicembre, l’episodio finale sarà trasmesso alle 23:00, portando a termine le vicende dei protagonisti. La serata rappresenta il momento conclusivo delle trame di questa produzione, offrendo ai telespettatori una conclusione definitiva della storia.

Annunciata per il 30 dicembre, la puntata finale de La notte nel cuore andrà in onda stasera su Canale 5 dalle 23:00, portando un'insolita distensione nelle trame della serie turca Le sorprese in casa Mediaset non finiscono mai: il gran finale de La notte nel cuore sarebbe dovuto andare in onda il 30 dicembre, in prima serata. Non sarà così. Vista la puntata inattesa di ieri sera, l'ultimo appuntamento con la serie turca ambientata in Cappadocia sarà trasmesso stasera, martedì 23 dicembre, su Canale 5 in seconda serata. La puntata conclusiva de La notte nel cuore infatti comincerà alle 23:00, subito dopo Io sono Farah, e terminerà circa un'ora dopo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La notte nel cuore: come finisce la serie turca? L'ultima puntata in onda stasera su Canale 5

