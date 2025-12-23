Stasera, 23 dicembre, cambia l’orario di messa in onda de La notte nel cuore, prevista originariamente in prima serata. A causa di una variazione nel palinsesto Mediaset, la soap turca sarà trasmessa in seconda serata con un’unica puntata, rimandando così il finale originale. Questa modifica riguarda esclusivamente la programmazione di oggi, senza influire sulle altre date di trasmissione.

Variazione palinsesto Mediaset: la soap turca La notte nel cuore stasera, martedì 23 dicembre, andrà in onda in seconda serata con una sola puntata. Il serial turco, che da diverse settimane ci tiene compagnia ogni martedì in prime time su Canale 5, stasera ci regalerà un solo episodio che andrà in onda dalle 22:15 alle 23:00 circa. La notte nel cuore, finale rimandato. Come ormai i tantissimi fans sanno, la dizi turca Siyap Kalp (questo il titolo originale) si prepara a salutare il pubblico italiano. Le trame de La notte nel cuore sono ormai giunte alle sue battute finali, e gli ultimi episodi avrebbero dovuto andare in onda proprio stasera, 23 dicembre. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - La notte nel cuore cambia orario stasera, 23 dicembre: il gran finale rimandato

