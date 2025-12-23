La notte delle fiaccole Abbadia si veste a festa

La notte delle fiaccole ad Abbadia accende le tradizioni natalizie con un'atmosfera suggestiva. Le fiaccole di Natale, simbolo di calore e convivialità, si preparano a illuminare le vie del paese, creando un momento di unione e festa. Un’occasione per vivere la comunità in modo semplice e autentico, valorizzando le radici e la bellezza della tradizione natalizia.

La grande festa, le "fiaccole di Natale", sono pronte per illuminare, riscaldare, le notte di Natale. Trentacinque le cataste di legna, alcune alte fino a sette metri, costruite nel centro di Abbadia San Salvatore. È una festa storica, ultracentenaria, nota in tutta Italia, e non solo. Tronchi di alberi cedui sistemati a piramide dai "fiaccolai", cittadini volontari, che hanno recepito l'antica tradizione dagli avi. Una festa immensa che festeggia, nel sacro e profano, l'arrivo del Natale. Con le vie del centro storico, e non solo, dove i canti delle "pastorelle" animano la notte. Grande appuntamento per i cittadini di Abbadia San Salvatore, grande richiamo turistico perché questa manifestazione è davvero unica ed emozionante.

