La norma sui ' Bangla-cash' & C metterà fine a tante ingiustizie

La nuova norma sui 'Bangla-cash' e strumenti correlati mira a eliminare le ingiustizie che colpiscono chi decide di conservare i propri risparmi in Italia e nell'Unione europea. Attraverso questa legge, si intende garantire maggiore trasparenza e tutela per i cittadini, sostenendo un sistema finanziario più equo e responsabile. Un passo importante per rafforzare la fiducia e la sicurezza nel settore bancario e finanziario nazionale.

«Con questa norma poniamo fine alle ingiustizie verso chi sceglie di mantenere i propri risparmi in Italia e in Unione europea». Francesca Tubetti, senatrice di Fratelli d'Italia, spiega che il suo emendamento inserito nella manovra sui money transfer non è una tassa aggiuntiva che tocca le tasche dei contribuenti, ma mira a eliminare gli squilibri finora esistenti nelle dichiarazioni Isee. Cosa prevede il suo emendamento? «Dopo un anno di intenso lavoro, finalmente, si conclude un percorso che ci ha permesso di stabilire che le rimesse in denaro non accompagnato, i cosiddetti 'Money Transfer', devono essere nella componente patrimoniale da tenere in considerazione ai fini della determinazione dell'Isee per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "La norma sui 'Bangla-cash' & C. metterà fine a tante ingiustizie" Leggi anche: Tesla cambia idea: alla fine metterà pedali e volante sul Cybercab Leggi anche: Apre il Cash & Carry a Portogruaro, inaugurazione con promo speciali La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. "La norma sui 'Bangla-cash' & C. metterà fine a tante ingiustizie" - «Con questa norma poniamo fine alle ingiustizie verso chi sceglie di mantenere i propri risparmi in Italia e in Unione europea». ilgiornale.it

Vittoria, tortura e sequestro di persona a scopo di estorsione: la Poliza di Stato esegue ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere nei confronti di quattro cittadini bangladesi. Su delega della Procura della Repubblica di Catania Direzione Distrett - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.