La New Balance 1906R, modello di riferimento nel panorama delle sneaker, si presenta ora con la nuova versione dotata di Gore-Tex, ideale per affrontare l’inverno. Questa calzatura combina stile e funzionalità, offrendo resistenza alle intemperie senza compromettere il comfort. Una scelta pratica per chi cerca un prodotto affidabile e di qualità, adatto alle condizioni climatiche più sfidanti.

La New Balance 1906R è stata per anni anni uno dei modelli più indicativi per capire le tendenze del momento nel mondo delle sneaker. Si tratta di calzature tecniche con un DNA da running, estremamente comode e capaci di collocarsi con naturalezza tra dad shoe, techwear e il normcore più raffinato. Tuttavia, c’era una questione rimasta in sospeso, qualcosa da molti considerata inevitabile e che, sorprendentemente, non si era ancora concretizzata. Fino ad ora. Nel 2026, infatti, le New Balance 1906R riceveranno finalmente il trattamento Gore-Tex, compiendo un passo decisivo verso la trasformazione in una scarpa davvero pronta per l’inverno. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - La New Balance 1906R è finalmente dotata di Gore-Tex ed è pronta per il prossimo inverno

