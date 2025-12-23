La neve torna sulle alture di Genova | le previsioni per vigilia Natale e Santo Stefano

La neve torna sulle alture di Genova, portando un paesaggio innevato in vista delle festività. Le previsioni indicano un calo delle temperature che ha favorito le nevicate, rendendo l’atmosfera natalizia ancora più suggestiva. Per la vigilia, Natale e Santo Stefano, si prevedono condizioni di stabilità e freddo, ideali per chi desidera vivere le festività in un contesto naturale e tranquillo.

Antivigilia di Natale imbiancata sulle alture di Genova, dove le temperature sono crollate regalando nuovamente uno spettacolo imbiancato. Ricordiamo che ancora oggi è in vigore l'allerta gialla per neve: il provvedimento riguarda le zone interne del ponente e i versanti padani di ponente.

