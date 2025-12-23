La ’ndrangheta parla poco ma costa caro | 57 milioni per il sistema di protezione

La ’ndrangheta si distingue per una presenza stabile e un basso numero di collaboratori di giustizia rispetto ad altre mafie italiane. Tuttavia, il suo sistema di protezione e controllo interno comporta costi significativi, stimati in circa 57 milioni di euro. Questa organizzazione dimostra una forte coesione interna, che contribuisce alla sua capacità di mantenere il potere sul territorio e di resistere alle pressioni delle forze dell’ordine.

