La ’ndrangheta parla poco ma costa caro | 57 milioni per il sistema di protezione
La ’ndrangheta si distingue per una presenza stabile e un basso numero di collaboratori di giustizia rispetto ad altre mafie italiane. Tuttavia, il suo sistema di protezione e controllo interno comporta costi significativi, stimati in circa 57 milioni di euro. Questa organizzazione dimostra una forte coesione interna, che contribuisce alla sua capacità di mantenere il potere sul territorio e di resistere alle pressioni delle forze dell’ordine.
La ’ndrangheta continua a distinguersi nel panorama delle mafie italiane per una caratteristica ormai strutturale: produce meno collaboratori di giustizia rispetto alle altre organizzazioni storiche, ma mantiene una tenuta interna superiore, confermata dai numeri ufficiali del Ministero. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
’Ndrangheta, l’uomo ha finito di scontare la condanna di 8 anni e mezzo in abbreviato nel processo ‘Aemilia’. Per la Corte d’Appello non c’è più la "pericolosità sociale". Lui parla per la prima volta: "Ho cambiato vita". - facebook.com facebook
