Dal 27 dicembre al 9 gennaio, presso la Basilica di Santa Maria in Trastevere, si tiene la mostra fotografica

MOSTRA FOTOGRAFICA I VOLTI DELLA POVERTA’ IN CARCERE DI ROSSANA RUGGIERO E MATTEO PERNASELCI Basilica di Santa Maria in Trastevere, Roma Dal 27 dicembre al 9 gennaio Dal 27 dicembre al 9 gennaio la Basilica di Santa Maria in Trastevere apre le sue porte a “I volti della povertà in carcere”, una mostra fotografica che non chiede solo di essere guardata, ma attraversata. Un percorso di immagini e storie che nasce dentro il carcere di San Vittore e arriva nel cuore di Roma, per interrogare chi passa, chi si ferma, chi sceglie di ascoltare. Le fotografie in bianco e nero, tratte dall’omonimo volume di Matteo Pernaselci e Rossana Ruggier edito da EDB, raccontano una povertà che va oltre la mancanza di beni materiali. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - La mostra fotografica “I volti della povertà in carcere” dal 27 dicembre al 9 gennaio presso la Basilica di Santa Maria in Trastevere

