La moglie sta per partorire il marito investe una donna | è grave in ospedale
Martedì mattina sulla Sp237 a Nave, poco prima delle 6, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un’auto condotta da un uomo in attesa della nascita della propria moglie. La vettura ha investito una donna, ora in condizioni gravi in ospedale. Le cause dell’incidente potrebbero essere legate a una possibile distrazione, probabilmente dovuta alla fretta di raggiungere la donna in ospedale per il parto.
Potrebbe esserci una distrazione dovuta alla fretta di un bimbo che stava per venire al mondo all'origine dell'incidente stradale di martedì mattina sulla Sp237 a Nave, in quel tratto Via Brescia: è qui che poco prima delle 6.30 una donna di 80 anni è stata travolta e investita da un'auto in.
