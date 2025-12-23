La minaccia anarchica dopo la condanna per l' assalto al banchetto della Lega
Dopo le recenti condanne del Tribunale di Massa per i reati legati a
Se i tribunali emettono sentenze, gli anarchici alzano la posta. La recente decisione del Tribunale di Massa, che ha inflitto alcune condanne per i reati legati alla pubblicazione del foglio clandestino "Il Rovescio", ma anche per l' assalto al banchetto della Lega, non sembra aver scalfito il fronte dell'antagonismo più radicale. Al contrario, la sentenza è diventata l'ennesimo pretesto per ribadire una dichiarazione di guerra aperta contro le istituzioni e, in particolare, contro il sistema carcerario. Questo fronte non si è mai spento, non ha mai mostrato segni di cedimento nel corso degli anni e continua a rappresentare una minaccia sul fronte dell'antagonismo, perché spesso trova linfa nelle piazze delle rimostranze del momento, oggi Askatasuna, ieri i pro Pal. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
