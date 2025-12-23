L’Inter si trova in un momento di riflessione, con l’obiettivo di ritrovare compattezza e determinazione. Nei giorni recenti, il focus è sulla capacità di reagire alle difficoltà, anche attraverso una nuova energia che possa riaccendere lo spirito di squadra. La sfida è quella di superare le criticità emotive e tecniche, ripartendo da un rinnovato senso di unità e concentrazione, per affrontare il cammino con maggiore equilibrio e fiducia.

La parola d’ordine in questi giorni ad Appiano Gentile è molto chiara: "Rialzarsi e reagire". Senza drammatizzare, è la richiesta fatta anche dal presidente Beppe Marotta parlando allo spogliatoio nei giorni in cui sui “social“ e non solo abbondano le critiche all’ Inter dei cattivi e sbadati rigoristi, la squadra prova a ricompattarsi e a voltare pagina ben sapendo che quando si crolla di schianto dal dischetto, vuol dire che a livello emotivo il gruppo ha i suoi bei limiti da correggere. Possibilmente in fretta. E’ andata così in questo 2025 che per certi versi è da dimenticare: quasi sempre l’ Inter ha meritato più del suo avversario, ma quasi mai i nerazzurri hanno portato a casa il bottino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La metamorfosi dell’Inter. Chivu, serve una scintilla

Leggi anche: Chivu Inter, l’allenatore ex Parma alza la voce: «Serve subito una squadra diversa!»

Leggi anche: Chivu Inter: una vita tra sacrifici, successi e umanità. L’analisi della Gazzetta sull’allenatore dell’Inter

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

La metamorfosi dell’Inter. Chivu, serve una scintilla - Però la squadra resta prima in classifica e anche in Europa fa la sua parte . msn.com