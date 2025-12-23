La Manovra passa in Senato Giorgetti | Fatte cose che sembravano impossibili

La Manovra è stata approvata dal Senato, segnando un passaggio importante nel percorso di approvazione. Tra le misure incluse, ci sono interventi su Irpef, incentivi per le imprese e strategie di rottamazione. Questi interventi rappresentano un primo passo verso la definizione definitiva del documento, con l’obiettivo di sostenere l’economia e migliorare il quadro fiscale del Paese.

Dal taglio dell'Irpef alla rottamazione, alle misure per le imprese: la manovra fa il primo passo verso l'approvazione, con il via libera del Senato. Un sì che arriva con la protesta dell'opposizione in Aula, cartelli che contestano il 'Voltafaccia di Meloni' su "tasse, carburante, pensioni e sanità", e al termine di un percorso tortuoso per maggioranza e governo, con trattative, aggiustamenti e riscritture. La legge di bilancio passa ora alla Camera, blindata, per la maratona per il definitivo via libera il 30 dicembre, giusto in tempo per la promulgazione entro fine anno. Una giornata in cui il governo rivendica di aver fatto il massimo con le risorse a disposizione e che scioglie anche la tensione all'interno della Lega. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La Manovra passa in Senato. Giorgetti: "Fatte cose che sembravano impossibili" Leggi anche: Manovra 2026, via libera al Senato con 110 sì. Giorgetti: “Vale 22 miliardi, fatte cose che sembravano impossibili”, news in diretta Leggi anche: Manovra: il via libera del Senato, ora passa alla Camera. Giorgetti: «Abbiamo fatto cose che sembravano impossibili» | Imposte | salari | condono: tutte le misure La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Manovra 2026, c'è ok del Senato. Giorgetti: Fatto cose che sembravano impossibili; Manovra in commissione bilancio del Senato: salta l'anticipo della pensione con i fondi. Caos sul rientro del condono edilizio 2003. Giorgetti: «Non mi dimetto»; Senato, discussione sulla manovra: intervento del ministro Giorgetti; La manovra in Aula al Senato. Dieci giorni per l’ok definitivo, altrimenti scatta l’esercizio provvisorio. La Manovra passa in Senato. Giorgetti: "Fatte cose che sembravano impossibili" - Dal taglio dell'Irpef alla rottamazione, alle misure per le imprese: la manovra fa il primo passo verso l'approvazione, con il via libera del ... iltempo.it

Via libera del Senato alla manovra, passa alla Camera. Giorgetti: 'Vale complessivamente 22 miliardi' - I voti a favore sono stati 110, quelli contrari 66, gli astenuti due. ansa.it

Manovra 2026, via libera al Senato con 110 sì. Giorgetti: “Vale 22 miliardi, fatte cose che sembravano impossibili”, news in diretta - Con 110, 66 i no e 2 astenuti il Senato approva la Manovra 2026: via libera dall'Aula alla legge di bilancio, che ora passa all'esame della Camera ... fanpage.it

Manovra 2026, Giorgetti: Vale 22 miliardi, traiettoria positiva per il Paese

