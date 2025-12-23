La Manovra al Senato Governo al lavoro per evitare esercizio provvisorio
La politica. Oggi il voto di fiducia sulla Manovra. Governo al lavoro per evitare l’esercizio provvisorio. Servizio di Augusto Cantelmi. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Manovra, fiducia dal Senato sul maxiemendamento con 113 sì - Via libera dell'Aula del Senato alla fiducia posta dal governo sul maxiemendamento alla manovra con 113 voti favorevoli, 70 contrari ... ildiariodellavoro.it
Manovra, fiducia dal Senato con 113 sì. Ecco tutte le novità della legge di Bilancio - Il Senato ha confermato la sua fiducia al governo con 113 sì (70 contrari e 2 astenuti) sull’ennesimo maxiemendamento, che di fatto va a sostituire il testo dell'intera manovra 2026. milanofinanza.it
