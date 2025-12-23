La magia del Presepe vivente nel centro storico di Montemarciano

Montemarciano rinnova la tradizione del Presepe vivente nel suo centro storico, offrendo ai visitatori un’esperienza autentica e suggestiva. L’evento rappresenta un momento di condivisione e di valorizzazione delle radici locali, permettendo di riscoprire le atmosfere natalizie attraverso rappresentazioni e ambientazioni tradizionali. Un’occasione per vivere il cuore del paese e celebrare il significato della festa in un contesto autentico e coinvolgente.

MONTEMARCIANO - Montemarciano è pronta a rivivere una delle tradizioni più suggestive del Natale: il Presepe vivente. Quest'anno, la rappresentazione prenderà vita il 28 dicembre 2025 a partire dalle 15.30, tra i vicoli e le piazze del borgo, trasformando il centro storico in un affascinante.

Torna la magia del presepe vivente: grandi novità per l'edizione 2025 - Mancano ormai pochissime ore all’apertura dell’edizione 2025 del Presepe Vivente “Cantato e Cuntato”, realizzato con il contributo della Regione Campania. napolitoday.it

San Gregorio da Sassola: la magia del Presepe Vivente torna ad animare il borgo medievale La tradizione del Natale prende vita tra le suggestive mura di uno dei borghi più affascinanti del Lazio. Il 26 dicembre 2025 e il 6 gennaio 2026, San Gregorio da Sas - facebook.com facebook

