La magia del Natale | apre domani la rassegna a Palazzo pretorio

Domani si apre ufficialmente la 37ª edizione di ‘La magia del Natale nella Terra del Sole’, una tradizione che da anni arricchisce le festività con i presepi allestiti nelle storiche sale di Palazzo pretorio. Un’occasione per scoprire la bellezza e la cura dei dettagli di questa rassegna, che rappresenta un momento di condivisione e di riflessione sulle radici natalizie del territorio.

Mancano solo poche ore all’apertura della 37ª edizione di ‘La magia del Natale nella Terra del Sole’, la nota rassegna di presepi allestita antiche sale del rinascimentale Palazzo pretorio. Da domani al giorno dell’Epifania si potranno ammirare circa cento natività artigianali, realizzate con tecniche e materiali differenti da sapienti creativi, all’opera da molti mesi per proporre sacre rappresentazioni sempre nuove e originali. Da quelle calate nei tronchi d’albero a quelle realizzate sulle tegole dei tetti, nella fedele riproduzione della Terra Santa e nelle sale del Museo dell’uomo e dell’ambiente, tra attrezzi agricoli e botti di legno; e ancora gli esemplari a grandezza naturale fino alle coloratissime realizzazioni dei bambini delle scuole locali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

