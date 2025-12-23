La Madonna della Consolazione simbolo di fede e identità collettiva

È stata inaugurata la mostra “La Madonna della Consolazione. Fede e tradizione di un popolo”, un’esposizione che esplora il valore della devozione popolare e l’identità spirituale di Reggio Calabria. Promossa dal Comune e dall’associazione Portatori della Vara, l’iniziativa offre un percorso tra arte e cultura, evidenziando il ruolo della Madonna come simbolo di fede e tradizione per la comunità locale.

Inaugurata la mostra "La Madonna della Consolazione. Fede e tradizione di un popolo": un percorso artistico e culturale dedicato alla devozione popolare e all'identità spirituale della città, l'iniziativa è stata promossa dal comune di Reggio Calabria, dall'associazione Portatori della Vara.

Reggio Calabria. La Madonna della Consolazione: Fede e Tradizione di un Popolo - Fede e tradizione di un popolo”: un percorso artistico e culturale dedicato alla devozione popolare e all’identità ... ilmetropolitano.it

Le polemiche per la presenza di Fedez a Reggio Calabria durante la festa della Madonna della Consolazione - “Come cristiani siamo chiamati ad accogliere non solo chi condivide la nostra fede, ma anche chi è lontano da essa o, in alcuni casi, vi si oppone apertamente”. blitzquotidiano.it

Perugino, Madonna della Confraternita della Consolazione, 1496-1498, tempera e olio su tavola, 146x104 cm, Galleria Nazionale dell’Umbria, Perugia. Questa tavola venne commissionata all’artista nel 1496 dalla confraternita dei Disciplinati di Santa Maria - facebook.com facebook

