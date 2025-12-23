La Madonna degli Albani ora in Senato sia esposta a Urbino.

Giorgio Londei ha chiesto che la Madonna degli Albani di Federico Barocci venga trasferita in esposizione a Urbino. La richiesta del presidente del Legato Albani si basa sulla recente presenza del dipinto, ora in prestito al Senato di Roma. La proposta mira a restituire l’opera alla sua sede naturale, valorizzando il patrimonio culturale della città e garantendo una più ampia fruizione pubblica.

Giorgio Londei chiede di portare in esposizione a Urbino la Madonna Albani di Federico Barocci. L’appello del presidente del Legato Albani segue di poco la notizia che il raro quadro di Barocci, per secoli custodito in città, sia oggi esposto in prestito in una sala del Senato a Roma. Si tratta di una Madonna col Bambino e Giuseppe sullo sfondo. La scena è intima e domestica: Maria, lasciato a terra il cesto da lavoro, rassetta il lenzuolino della culla, pronta ad accogliere il Bambino addormentato. In secondo piano c’è il laboratorio da falegname di Giuseppe, intento ad arrotare i ferri del mestiere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

