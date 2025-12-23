La luce di Betlemme illumina il consiglio comunale | L' augurio è che il messaggio di pace ispiri tutti nella vita quotidiana

Nella Chiesa della Natività di Betlemme arde da secoli una lampada ad olio, alimentata a turno dall'olio donato da tutte le Nazioni cristiane del mondo. Ogni anno, nel mese di dicembre, da quella fiamma ne vengono accese molte altre, che si diffondono in tutto il pianeta come simbolo di pace e.

Alberobello si illumina di Luce e Speranza - Oltre 200 figuranti, tra bambini, giovani e adulti, danno vita a un presepe autentico e partecipato, espressione viva d ... agorablog.it

Da Betlemme a Vibo: gli scout portano la lampada con la Luce della Pace nella Casa circondariale - Un momento significativo di dialogo tra istituzioni e comunità carceraria, nel segno dell’inclusione e della dignità ... ilvibonese.it

Con la luce di Betlemme, portata nello scambio di auguri fra studenti, studentesse e docenti a illuminare il presepe della Facoltà, vi auguriamo un sereno Natale. La sede di Padova della Facoltà sarà chiusa da mercoledì 24 dicembre 2025 fino a martedì 6 gen x.com

La luce di Betlemme per gli scout è un’iniziativa simbolica di pace e fraternità che si svolge ogni anno prima di Natale. La fiamma viene accesa nella Grotta della Natività a Betlemme, il luogo tradizionale della nascita di Gesù. Rappresenta pace, speranza e fr - facebook.com facebook

