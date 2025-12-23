La luce di Betlemme illumina il consiglio comunale | L' augurio è che il messaggio di pace ispiri tutti nella vita quotidiana

23 dic 2025

Nella Chiesa della Natività di Betlemme arde da secoli una lampada ad olio, alimentata a turno dall’olio donato da tutte le Nazioni cristiane del mondo. Ogni anno, nel mese di dicembre, da quella fiamma ne vengono accese molte altre, che si diffondono in tutto il pianeta come simbolo di pace e. 🔗 Leggi su Cesenatoday.itImmagine generica

