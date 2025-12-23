La lite tra Alessandro Giuli Veneziani e La Verità | A chi i leccaculo? A noi

Recentemente, Alessandro Giuli ha commentato una disputa con Marcello Veneziani e il quotidiano La Verità, di Maurizio Belpietro. La discussione è nata da un articolo in cui Giuli ha espresso critiche sulla posizione della destra al governo. La polemica ha coinvolto anche le rispettive narrazioni politiche, evidenziando come le differenze di opinione possano generare tensioni nel dibattito pubblico.

Alessandro Giuli contro Marcello Veneziani e La Verità. Lo scrittore in un articolo sul quotidiano di Maurizio Belpietro aveva criticato la destra al governo. «Non è cambiato nulla nella nostra vita di italiani, di cittadini, di contribuenti e anche in qualità di intellettuali, di patrioti e di uomini di destra. Tutto è rimasto come prima, nel bene, nel male, nella mediocrità generale e particolare», ha scritto Veneziani domenica 21 dicembre. Anche se Giorgia Meloni «ha governato con abilità, astuzia, prudenza e con una verve passionale che suscitano simpatia. Si è affermata a livello interno e internazionale», Veneziani avanzava dubbi sul resto: «Solo vaghi annunci, tanta fuffa, piccole affermazioni simboliche», mentre «nulla di significativo e sostanziale è cambiato nella vita di ogni giorno». 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Il ministro Giuli contro Veneziani: "Chi critica il governo è nemichettista" Leggi anche: “Adesso parliamo noi”. Lite Fognini-Fialdini, tutta la verità in diretta! Cos’è successo a Ballando Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. La lite tra Alessandro Giuli, Veneziani e La Verità: «A chi i leccaculo? A noi»; Giuli-Veneziani, lite a destra. Lo scrittore: con Meloni solo comparse. Il ministro: vorrebbe essere al mio posto; Cultura, lite Veneziani-Giuli: “Mediocri”. “Nemichettista”; Giuli, Veneziani e la cultura (non solo di destra) ormai marginale. La lite tra Alessandro Giuli, Veneziani e La Verità: «A chi i leccaculo? A noi» - Lo scrittore in un articolo sul quotidiano di Maurizio Belpietro aveva criticato la destra al governo. open.online Cultura, lite Veneziani-Giuli: “Mediocri”. “Nemichettista” - La replica del ministro: “Sversa bile nera colmo di cieco rimpianto” ... repubblica.it

Giuli, Veneziani e la cultura (non solo di destra) ormai marginale - La querelle insorta tra Alessandro Giuli e Marcello Veneziani spiace a molti: agli amici di uno o dell’altro e a un ambiente che li frequenta entrambi ... startmag.it

Manovra, sì in commissione tra le tensioni: lite sul condono (poi rientrato), si cambia ancora sulle pensioni - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.