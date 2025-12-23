La lezione di Chomsky rappresenta un punto di riferimento per molte generazioni di lettori interessati alla linguistica, alla politica e alla società. Fin dall’adolescenza, molti si sono avvicinati alle sue opere, trovando spunti di riflessione sulla realtà e sul cambiamento. La sua analisi critica e il suo approccio razionale continuano a offrire un’interpretazione approfondita dei fenomeni sociali e culturali.

Noi è da quando eravamo ragazzi - e come tutti i ragazzi ci sentivamo ribelli, rivoluzionari e così di sinistra che siamo poi finiti a destra - che leggiamo Noam Chomsky. All'università abbiamo divorato i suoi saggi su ideologia e potere e soprattutto quel suo studio fondamentale che è Il club dei ricchi, un'ineguagliata denuncia della concentrazione del potere e della ricchezza nelle mani di un'élite che può manipolare la democrazia, l'economia e l'informazione. È per questo che di tutte le foto che sono uscite sul caso Epstein quella che ci ha colpito di più non è di Clinton, o di Trump o del Principe inglese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

