La letterina a Babbo Natale dei lavoratori dello spettacolo | Vorremmo tutele Liberaci dalle brame della politica

I lavoratori del cinema e dell'audiovisivo, dopo le recenti manifestazioni, si rivolgono a Babbo Natale con una letterina che esprime la richiesta di rinnovo contrattuale, maggiori tutele e il desiderio di distanziarsi dalle interferenze politiche. Si tratta di un gesto simbolico che rappresenta la speranza di un miglioramento delle condizioni lavorative e di una maggiore stabilità per chi opera nel settore.

I lavoratori del cinema e dell'audiovisivo, dopo le recenti manifestazioni per risollevare le sorti della categoria, firmano la canonica letterina a Babbo Natale nella quale chiedono il rinnovo di un contratto di lavoro, tutele e la lontananza dalle brame della politica. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: “Natale senza Babbo”: in crisi di mezza età, sarà salvato dalla Befana e dalle donne Leggi anche: Prima della Scala, il presidio dei lavoratori dello spettacolo Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Letterina a Babbo Natale.; “Prima di puntare il dito, guardiamoci indietro”: la lettera a SQ di un lavoratore di Casa Sollievo della Sofferenza; Poste Italiane: dalla provincia di Trapani centinaia di letterine per Babbo Natale. La letterina a Babbo Natale dei lavoratori dello spettacolo: “Vorremmo tutele. Liberaci dalle brame della politica” - I lavoratori del cinema e dell'audiovisivo, dopo le recenti manifestazioni per risollevare le sorti della categoria, firmano la canonica letterina a Babbo ... fanpage.it

Cinema, le maestranze italiane scrivono a Babbo Natale: vogliamo un contratto - In segno di protesta per la mancanza di un contratto unico a tutela dei lavoratori del settore, le maestranze del cinema italiano hanno scelto una modalità simbolica: una lettera a Babbo Natale, pubbl ... it.blastingnews.com

La letterina delle maestranze, "caro Babbo Natale, portaci il contratto" - Le lavoratrici e i lavoratori dei set cinematografici scrivono una loro letterina a Babbo Natale per chiedere di trovare, se non sotto l'albero ma almeno per il nuovo anno, alm ... msn.com

I regali erano stati richiesti nella tradizionale letterina a Babbo Natale - facebook.com facebook

La letterina di Littizzetto: "Caro Babbo Natale, manda un neurone a Trump e un po' di cuore a Putin" x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.