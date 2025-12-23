La lettera integrale del sindaco di Cervia | Mi dimetto i miei figli ora hanno bisogno di me

Il sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, ha annunciato le sue dimissioni attraverso una lettera pubblica, spiegando di aver deciso di lasciare l’incarico per dedicarsi completamente alla famiglia, colpita da un’intensa esposizione mediatica e da accuse di maltrattamenti. La comunicazione evidenzia la volontà di mettere al primo posto il benessere dei propri figli, lasciando chiaramente intendere le motivazioni personali alla base della scelta.

Ravenna, 23 dicembre 2025 – “ Negli ultimi giorni io e la mia famiglia siamo stati travolti da un’esposizione mediatica durissima, che non ha colpito solo me come amministratore pubblico, ma anche i miei affetti più cari e, soprattutto, i miei figli”, inizia così la lettera integrale del sindaco di Cervia Mattia Missiroli nell’annunciare le sue dimissioni dopo le accuse di maltrattamenti nei confronti della moglie. In questa vicenda non ci sono soltanto ruoli istituzionali: ci sono persone, relazioni e bambini che stanno pagando un prezzo altissimo. Colpisce, in particolare, la rapidità con cui si è arrivati a giudizi pubblici e definitivi, in tempi che non coincidono con quelli della giustizia e dell’accertamento dei fatti”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

