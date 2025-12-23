La legge di bilancio del governo è talmente inutile che non dovremmo nemmeno parlarne
La legge di bilancio 2026, con una dotazione di 18 miliardi di euro, appare tra le più contenute degli ultimi anni. La sua portata è limitata e non sembra determinare cambiamenti significativi nell’economia o nei servizi pubblici. In questo contesto, si può riflettere sulla reale efficacia di una misura che, a fronte di una cifra esigua, rischia di passare inosservata.
La legge di bilancio 2026 vale 18 miliardi di euro, è la più timida da anni e non incide praticamente su nulla. A cosa serve? A uscire dalla procedura d'infrazione, comprare armi e tornare generosi il prossimo anno, prima delle elezioni politiche. 🔗 Leggi su Fanpage.it
