La legge di bilancio del governo è talmente inutile che non dovremmo nemmeno parlarne

La legge di bilancio 2026, con una dotazione di 18 miliardi di euro, appare tra le più contenute degli ultimi anni. La sua portata è limitata e non sembra determinare cambiamenti significativi nell’economia o nei servizi pubblici. In questo contesto, si può riflettere sulla reale efficacia di una misura che, a fronte di una cifra esigua, rischia di passare inosservata.

La legge di bilancio 2026 vale 18 miliardi di euro, è la più timida da anni e non incide praticamente su nulla. A cosa serve? A uscire dalla procedura d'infrazione, comprare armi e tornare generosi il prossimo anno, prima delle elezioni politiche. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Che cos’è la nuova tassa sulle fatture inserita dal governo nella legge di bilancio

Leggi anche: Cos’è la nuova tassa sui pacchi extra Ue che il governo vuole inserire nella legge di Bilancio

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Iperammortamento 2026, aggiornato il catalogo dei beni agevolabili (materiali e immateriali); Legge di Bilancio 2026: rottamazione 5, credito 4.0., pagamenti PA ai professionisti, contante; Maxi emendamento DDL Bilancio: iper-ammortamento esteso fino a settembre 2028; Approvato il bilancio della previdenza sociale: Lecornu accoglie con favore un compromesso senza l'articolo 49.3.

Legge di Bilancio 2026: rottamazione 5, credito 4.0., pagamenti PA ai professionisti, contante - Legge di Bilancio 2026: interessi ridotti sulla rottamazione, rifinanziamento credito 4. edotto.com

Iper Ammortamento 2026: tutte le novità della Legge di Bilancio e come risparmiare sulle tasse investendo in tecnologia e sostenibilità - Scopri come funziona l’iper ammortamento 2026, chi può beneficiarne e quali investimenti sono agevolati per risparmiare legalmente sulle tasse. commercialista.it