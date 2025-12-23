La Lazio può tornare sul mercato

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La  Lazio  e  Claudio Lotito  possono tirare un gran sospiro di sollievo, scrive Sportmediaset. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti,  i biancocelesti potranno operare liberamente durante la sessione invernale di mercato.  Lazio, ottenuto il via libera. La  Commissione indipendente  che vigila sui conti dei club italiani avrebbe dato il via libera ai biancocelesti. Di fatti sarebbero stati rispettati tutti i parametri richiesti, tra cui  il rapporto tra Costo del lavoro allargato e ricavi inferiore allo 0,8. Dopo il blocco ricevuto in estate, ora  Maurizio Sarri  potrà ragionare più liberamente con la società e individuare i rinforzi necessari. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

