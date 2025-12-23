La Lazio potrà fare mercato nella prossima sessione | rispettati i parametri Napoli e Pisa solo a saldo zero
La Lazio potrà tornare a effettuare acquisti nella prossima sessione di mercato invernale, rispettando i parametri stabiliti dalla commissione indipendente che verifica i conti delle squadre professionistiche. Il club biancoceleste ha infatti raggiunto i requisiti necessari, consentendo operazioni senza restrizioni. Napoli e Pisa, invece, continueranno a operare con il saldo zero, mantenendo la conformità ai parametri finanziari imposti.
La Lazio potrà tornare a fare regolarmente mercato nella prossima sessione invernale. Secondo quanto si apprende, il club biancoceleste ha rispettato i parametri richiesti dalla commissione indipendente che monitora i conti delle squadre professionistiche e potrà quindi operare senza alcuna limitazione. Napoli e Pisa invece potranno fare mercato, ma solo se ogni acquisto sarà compensato da una cessione. Il club biancoceleste dalla scorsa estate infatti aveva il blocco del mercato, in quanto a giudicare i conti delle società di calcio è una Commissione governativa che si basa sugli stessi parametri dell’ Uefa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
