La Lazio potrà tornare a effettuare acquisti nella prossima sessione di mercato invernale, rispettando i parametri stabiliti dalla commissione indipendente che verifica i conti delle squadre professionistiche. Il club biancoceleste ha infatti raggiunto i requisiti necessari, consentendo operazioni senza restrizioni. Napoli e Pisa, invece, continueranno a operare con il saldo zero, mantenendo la conformità ai parametri finanziari imposti.

La Lazio potrà tornare a fare regolarmente mercato nella prossima sessione invernale. Secondo quanto si apprende, il club biancoceleste ha rispettato i parametri richiesti dalla commissione indipendente che monitora i conti delle squadre professionistiche e potrà quindi operare senza alcuna limitazione. Napoli e Pisa invece potranno fare mercato, ma solo se ogni acquisto sarà compensato da una cessione. Il club biancoceleste dalla scorsa estate infatti aveva il blocco del mercato, in quanto a giudicare i conti delle società di calcio è una Commissione governativa che si basa sugli stessi parametri dell’ Uefa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La Lazio potrà fare mercato nella prossima sessione: rispettati i parametri. Napoli e Pisa solo a “saldo zero”

Leggi anche: Mercato sbloccato per la Lazio, a gennaio potrà operare senza vincoli. Napoli e Pisa dovranno farlo a saldo zero

Leggi anche: Il Napoli a gennaio potrà fare solo mercato a saldo zero (tanto entra, tanto esce), così ha deciso la Commissione

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

La Lazio potrà fare mercato nella prossima sessione: rispettati i parametri. Napoli e Pisa solo a “saldo zero” - Secondo quanto si apprende, il club biancoceleste ha rispettato i parametri richiesti dalla commissione indipenden ... ilfattoquotidiano.it