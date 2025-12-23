La Guglia | scooter a fuoco durante la notte danneggiata anche un' auto Video

Momenti di paura a La Guglia dove uno scooter è andato a fuoco intorno alle 4 di stanotte, martedì 23 dicembre. Sono stati gli abitanti della zona ad allertare immediatamente i vigili del fuoco che in poco tempo sono giunti sul posto spegnendo le fiamme che avevano danneggiato anche un'auto. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Leggi anche: Auto di bracciante agricolo 33enne a fuoco durante la notte: avviate le indagini

Leggi anche: Pomezia, ordigno "rudimentale" esplode sotto auto di Sigfrido Ranucci, danneggiata anche vettura della figlia: "La detonazione poteva uccidere" - VIDEO

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Scontro auto-scooter in piazza Garibaldi, sul posto i volontari di SVS Notizia in aggiornamento - facebook.com facebook