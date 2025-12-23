La Guglia | scooter a fuoco durante la notte danneggiata anche un' auto Video

Nella notte del 23 dicembre, intorno alle 4, si è verificato un incendio a La Guglia, coinvolgendo uno scooter e causando danni anche a un'auto vicina. L'episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti e le autorità. Di seguito, un video che documenta i momenti dell'incidente.

Momenti di paura a La Guglia dove uno scooter è andato a fuoco intorno alle 4 di stanotte, martedì 23 dicembre. Sono stati gli abitanti della zona ad allertare immediatamente i vigili del fuoco che in poco tempo sono giunti sul posto spegnendo le fiamme che avevano danneggiato anche un'auto.

