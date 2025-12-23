Negli ultimi anni, Europa e Medio Oriente sono stati coinvolti in una crescente forma di conflitto: la guerra ibrida. Questa strategia mira a destabilizzare le società attraverso manipolazioni e campagne di disinformazione, spesso alimentando l’antisemitismo. Comprendere le dinamiche di questa minaccia è fondamentale per proteggere le nostre democrazie e promuovere un dialogo basato sulla conoscenza e il rispetto reciproco.

Negli ultimi anni, l’Europa e il Medio Oriente sono diventati teatri di una nuova forma di conflitto: la guerra ibrida. Non carri armati o missili, ma disinformazione, diffusione sistematica di fake news e manipolazione dell’opinione pubblica, con l’obiettivo di sfruttare e amplificare le fratture sociali. È una guerra subdola e pericolosa, che mira a indebolire le democrazie dall’interno, erodendone la coesione e la fiducia nelle istituzioni. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha richiamato l’attenzione su questo pericolo, parlando di una «ingiustificata e disordinata aggressione» e sottolineando come la disinformazione e l’erosione della fiducia democratica rappresentino una minaccia diretta alla libertà e alla stabilità delle nostre società. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - La guerra ibrida per fomentare l'antisemitismo: la sfida comune delle nostre democrazie

Leggi anche: La Russia spinge antisemitismo e islamofobia in Francia, e questa è la guerra ibrida all’Europa

Leggi anche: La guerra ibrida, le contromisure al jamming, le nuove minacce spaziali: la sfida europea delle comunicazioni laser

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

La guerra ibrida per fomentare l'antisemitismo: la sfida comune delle nostre democrazie | .it.

Documenti interni del Cremlino ottenuti dai servizi segreti di Parigi mostrano il coinvolgimento di Mosca in diverse azioni contro ebrei e musulmani, con l’obiettivo di ... - C’è un piano del Cremlino per alimentare l’odio tra la comunità ebraica e quella musulmana, prendendole di mira alternativamente. linkiesta.it

Guerra ibrida, l'Europa prepara un «attacco» a sorpresa alla Russia: la reazione alle provocazioni di Mosca, gli obiettivi - L’Unione europea sta subendo una «guerra ibrida» e deve «rispondere», ha messo in chiaro lo scorso 8 ottobre la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, parlando a Strasburgo nella ... ilmessaggero.it

Difesa, ecco il dossier di Crosetto: 15mila militari in più per la guerra ibrida - È la guerra ibrida descritta da Guido Crosetto nel suo “non paper” di 119 pagine, di cui Repubblica è in possesso. repubblica.it

Tra disinformazione costruita a tavolino e cyberwar, la guerra oggi ha cambiato volto. Capirne i mutamenti è essenziale per interpretare le crisi contemporanee. È online il nuovo corso di InsideOver “Guerra Ibrida”, tenuto da Paolo Mauri, analista e giornalista - facebook.com facebook

Guerra ibrida, droni e minaccia russa: l'Irlanda (storicamente neutrale) punta su sistemi radar e nuove truppe x.com