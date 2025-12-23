La Golden Fleet di Trump | potenza navale simbolismo politico e confronto con la Cina

Il presidente Donald Trump ha annunciato l’avvio di una nuova fase di espansione della Marina statunitense, con la creazione della “Golden Fleet”. Questa iniziativa mira a rafforzare la presenza navale degli Stati Uniti e riflettere un segnale di potenza e determinazione in ambito internazionale. La “Golden Fleet” si inserisce nel quadro delle strategie statunitensi di confronto con la Cina e di consolidamento della presenza militare nel mare.

Il presidente statunitense, Donald Trump, ha annunciato poche ore fa il lancio di una nuova fase di espansione della Marina statunitense, presentando la futura "Golden Fleet". La flotta rinnovata dovrebbe includere grandi unità di superficie, sistemi senza equipaggio e, soprattutto, una nuova classe di navi da battaglia pesantemente armate che porteranno il suo nome. Le prime due unità della "Trump-class", a partire dalla USS Defiant, dovrebbero entrare in costruzione a breve, con l'obiettivo dichiarato di arrivare fino a 25 navi. L'annuncio, fatto dal buen retiro trumpiano a Mar-a-Lago, alla presenza del segretario alla Difesa Pete Hegseth, del segretario di Stato Marco Rubio e del segretario della Marina John Phelan, è carico di significato politico oltre che strategico.

Trump presenta corazzate "classe Trump" nel tentativo di espandere la potenza navale - Lunedì, il presidente Donald Trump ha annunciato l'intenzione di costruire una nuova classe di corazzate chiamata "classe Trump". gamereactor.it

Trump annuncia la 'Golden Fleet', approvata la costruzione di due navi da guerra - ma avranno anche armi ipersoniche, e persino i laser ad alta potenza" ... msn.com

