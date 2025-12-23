La Freudenberg chiuderà anche se un imprenditore voleva salvarla | 42 licenziamenti

Nessun salvataggio per la Freudenberg di Rho e per i 42 operai che perderanno il lavoro. Nella mattina di martedì 23 dicembre 2025 presso la sede di Assolombarda è stato siglato l'accordo economico di definizione del piano di incentivi e ammortizzatori sociali per la vertenza relativa alla crisi. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Freudenberg, un imprenditore interessato all’acquisto dello stabilimento di Rho - Rho (Milano), 3 dicembre 2025 – Un imprenditore potrebbe essere interessato ad acquistare la fabbrica di Rho della Freudenberg e a subentrare nelle attività. ilgiorno.it

Il presidio degli operai davanti al quartier generale del gruppo che vuole chiudere lo stabilmento di Rho. Una delegazione è stata anche ricevuta dalla direzione, ma i manager non hanno dato alcuna risposta. . - facebook.com facebook