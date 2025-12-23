La forza di una donna anticipazioni 24 dicembre | Sarp non può vedere i suoi figli lui e Arif si scontrano

Nella dizi turca di Canale 5, le scelte di Sarp e la libertà ritrovata di Arif cambiano di nuovo gli equilibri attorno a Bahar. E l'ultimatum di Nezir si fa sentire. Le anticipazioni dell'episodio del 24 dicembre. La forza di una donna continua a tenere incollato il pubblico di Canale 5 con le dinamiche familiari di Bahar e degli altri protagonisti della dizi turca in onda ogni giorno alle 16.00 e alle 18.25 (il sabato alle 15.30). Nel nuovo episodio protagonista è Sarp, che deve prendere una decisione non facile e si trova faccia a faccia con il suo rivale in amore Arif, appena rilasciato. Scopriamo di più con le anticipazioni di puntata.

"La forza di una donna": anticipazioni puntate dal 22 al 24 dicembre 2025 - Scopri tutte le anticipazioni e il riepilogo delle puntate precedenti de "La forza di una donna", tra segreti, colpi di scena e nuove sfide per i ... alfemminile.com

Le anticipazioni di oggi, domani e mercoledì di “La forza di una donna”: Sarp rinuncia a tutto per i figli - D opo la liberazione dalla villa di Nezir, Bahar e Sarp si sono presentati a sorpresa a casa di Hatice e lui ha scelto restare vicino ai figli. iodonna.it

LA FORZA DI UNA DONNA 23 24 DICEMBRE: BAHAR RIABBRACCIA ARIF, SIRIN MINACCIA SARP, EMRE SCOPRE CHE..

