«Partiamo da alcuni dati di La Cascina Costruzioni: abbiamo 228 dipendenti, di questi 16 sono donne e solo 12 sono operai con meno di 30 anni. Il dato è preoccupante. Magari qualcuno potrebbe farsi venire il dubbio che siano le aziende a non voler assumere i giovani. Ma non è questo il punto!». Le parole di Riccardo Erbi, consigliere delegato di La Cascina Costruzioni, aderente al Consorzio La Cascina, mettono subito a fuoco una delle contraddizioni più evidenti del settore edile italiano: il comparto è in piena domanda di lavoro e al tempo stesso fatica sempre di più a trovare persone formate e disponibili a entrarvi stabilmente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

La formazione? È occupazione e sviluppo

