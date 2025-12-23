La follia dietro l’apparenza | il nuovo romanzo di Enrico Scandurra

È disponibile il nuovo romanzo di Enrico Scandurra, “Quella sfortunata domenica di febbraio”, pubblicato da Castelvecchi Editore. Ambientato a Letojanni, il libro esplora i temi della percezione e dell’apparenza con uno stile sobrio e riflessivo. Presentato per la prima volta il 6 dicembre a Paternò durante la rassegna “Un macello di libri”, rappresenta un’ulteriore testimonianza della sua scrittura attenta e originale.

