La follia dietro l’apparenza | il nuovo romanzo di Enrico Scandurra
È disponibile il nuovo romanzo di Enrico Scandurra, “Quella sfortunata domenica di febbraio”, pubblicato da Castelvecchi Editore. Ambientato a Letojanni, il libro esplora i temi della percezione e dell’apparenza con uno stile sobrio e riflessivo. Presentato per la prima volta il 6 dicembre a Paternò durante la rassegna “Un macello di libri”, rappresenta un’ulteriore testimonianza della sua scrittura attenta e originale.
È uscito per Castelvecchi Editore “Quella sfortunata domenica di febbraio”, l’ultimo romanzo dello scrittore di Letojanni Enrico Scandurra, presentato per la prima volta al pubblico il 6 dicembre a Paternò nell’ambito della rassegna “Un macello di libri”. Un racconto lungo che segna una nuova. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
