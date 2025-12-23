La fine di Israele in nome del suprematismo
L'attuale politica di Israele, caratterizzata da crescenti politiche di segregazione e azioni militari a Gaza, solleva preoccupazioni sulla stabilità e il futuro dello Stato. L'intensificarsi di queste dinamiche potrebbe avere conseguenze profonde per la regione, evidenziando le tensioni tra sicurezza, diritti umani e prospettive di pace a lungo termine.
Lo Stato ebraico accelera sulla segregazione in Cisgiordania e continua il genocidio a Gaza. Questa spinta sempre più estremista porterà la sua stessa fine. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Washington sta valutando possibili sanzioni contro le navi spagnole a seguito della decisione della Spagna di impedire l’ingresso nei suoi porti alle navi americane che trasportano armi in Israele. A fine settembre, il governo spagnolo, guidato dal Primo Minist x.com
