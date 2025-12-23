In occasione degli ottocento anni del Cantico delle creature di San Francesco d’Assisi, tre artiste di talento interpretano, con parole, canto e musica, la vita del santo più amato e riconosciuto, il primo italiano. L’evento si svolge nella chiesa di Sant’Antonino, anticipando i festeggiamenti del 2026 e offrendo un’occasione di riflessione sulla figura storica e spirituale di Francesco.

In occasione degli ottocento anni dello straordinario Cantico delle creature di San Francesco d’Assisi, e anticipando i festeggiamenti del 2026, tre affermate artiste portano in scena con parole, canto e musica la vita del santo più amato, il primo italiano. Lo spettacolo ’ San Francesco uomo di Dio ’ sarà rappresentato per la prima volta nella nostra provincia nella serata di Santo Stefano, venerdì 26 dicembre, nella chiesa di Sant’Antonino di Quattro Castella. L’evento, intitolato “ Un Natale di 900 anni fa ”, è giunto alla 14ª edizione ed è organizzato dall’Associazione Amici di Matilde di Canossa e del castello di Bibianello Aps, in collaborazione con il Comune di Quattro Castella. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La figura di Francesco rivive nella chiesa di Sant’Antonino; Francesco rivive in Basilica con Cazzullo e Branduardi.

