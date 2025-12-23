La Fiamma Olimpica in Costiera Amalfitana | tante emozioni tra residenti e turisti

La Fiamma Olimpica attraversa la Costiera Amalfitana, coinvolgendo residenti e visitatori in un percorso tra Amalfi, Pompei, Positano, Capri, Sorrento, Gragnano e Castellammare di Stabia. Un evento che unisce tradizione e cultura, offrendo a tutti l’opportunità di vivere un momento di condivisione e di emozione lungo uno dei paesaggi più suggestivi della regione.

Olimpiadi Milano-Cortina 2026, la fiaccola arrivata negli Scavi di Pompei accolta da Jackie Chan - Da Amalfi transiterà quindi verso Sorrento, poi a Castellammare fino ad arrivare nella città ... ilmattino.it

Arriva la fiamma olimpica: tour tra Pompei e Costiera. Ecco i nomi dei tedofori - Dal 6 al 22 febbraio 2026 si svolgeranno i Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina, per quello che sarà un ritorno delle Olimpiadi in Italia ... ilmattino.it

La Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026 arriva a Napoli Oggi nella provincia di Napoli, domani nel capoluogo partenopeo. Attesa per i tedofori: c’è anche Jackie Chan - facebook.com facebook

