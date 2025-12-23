La Fiamma olimpica di Milano Cortina 2026 ha attraversato Napoli, passando per diverse località della provincia. Fabio Cannavaro ha acceso il braciere, simbolo di unità e spirito olimpico. L’evento ha rappresentato un momento di condivisione e di celebrazione per la città, sottolineando il legame tra sport e territorio in vista dei giochi invernali del 2026.

Tempo di lettura: 2 minuti La fiamma olimpica di Milano Cortina 2026 ha attraversato oggi la Napoli, toccando Torre Annunziata, Torre del Greco, Ercolano, Portici e San Giorgio a Cremano, prima di fare il suo ingresso a Napoli. Nel corso della giornata la Fiamma, accompagnata da un convoglio separato rispetto a quello principale, ha fatto tappa anche a Marcianise, nella sede di Coca-Cola HBC Italia che nel 2024 ha celebrato i 50 anni di attività, e a Caivano. Nel capoluogo partenopeo il viaggio è iniziato alle 15:51 sotto una pioggia battente, con la partenza da Scampia. Il percorso ha attraversato viale della Resistenza, via Antonio Labriola, via Tancredi Galimberti, via Bakù e via Roma verso Scampia, per poi proseguire lungo corso Secondigliano, piazza Di Vittorio, calata Capodichino, via Arenaccia, corso Novara, piazza Garibaldi, piazza Mancini, corso Umberto I, piazza Giovanni Bovio, via Cardinale Guglielmo Sanfelice, via Monteoliveto, via Sant’Anna dei Lombardi, piazza Sette Settembre, via Toledo, piazza Carità, via Cesare Battisti, piazza Giacomo Matteotti, via Armando Diaz, via Medina, piazza Municipio, via Vittorio Emanuele III, via Riccardo Filangieri Candida Gonzaga, via Ammiraglio Ferdinando Acton, via Nazario Sauro e via Cesario Console, fino a raggiungere la tappa conclusiva di piazza Plebiscito. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - La Fiamma olimpica attraversa Napoli, Fabio Cannavaro accende il braciere

Leggi anche: La Fiamma olimpica attraversa Palermo: Pippo Inzaghi tra i tedofori, Tony Cairoli accende il braciere al Politeama

Leggi anche: Firenze accoglie la fiamma olimpica. Sorpresa sul finale Giancarlo Antognoni accende il braciere \ VIDEO

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

A Napoli domani la fiamma olimpica: da Carlo di Borbone a Ciro Ferrara e Giuseppe Nargi, chi sono i tedofori; Viaggio della Fiamma di Milano Cortina 2026 in Italia: protagonisti e programma della tappa 19 a Latina; Olimpiadi Milano-Cortina 2026, la fiaccola arrivata negli Scavi di Pompei accolta da Jackie Chan; La fiamma olimpica attraversa gli Scavi di Pompei e passa tra i turisti.

Fiamma olimpica Milano Cortina 2026 oggi a Napoli: percorso e tedofori - La fiamma olimpica ha proseguito il suo tour nel Sud Italia, facendo tappa a Paestum e Amalfi tra i siti dell'Unesco. tg24.sky.it