La Fiamma Olimpica arriva a Chieti portata da uno dei suoi più grandi talenti sportivi | il tedoforo sarà Fabrizia D' Ottavio
Venti anni dopo l'ultima volta, la ex ginnasta Fabrizia D'Ottavio porterà la Fiamma olimpica, in occasione delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Un'emozione speciale, che lei stessa ha annunciato sui suoi canali social, raddoppiata dal fatto che questo appuntamento speciale è in. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
