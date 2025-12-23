La fiaccolata al carcere Le associazioni in strada | Non si può morire così

La fiaccolata organizzata da Legambiente Pistoia si è svolta ieri sera davanti alla casa circondariale di Santa Caterina in Brana, con passi silenziosi e luci di torce dei cellulari. Un momento di solidarietà e riflessione sulle condizioni delle vittime di carcere, sottolineando la necessità di un’attenzione continua su questa problematica. La manifestazione ha coinvolto diverse associazioni e cittadini, condividendo un messaggio di rispetto e sensibilità.

Una manifestazione scandita da passi silenziosi al lume delle torce dei cellulari. Si è svolta così la fiaccolata per le vittime di carcere organizzata ieri sera intorno alla casa circondariale di Santa Caterina in Brana da Legambiente Pistoia. "Il 6 dicembre 2025, un uomo di 54 anni si è tolto la vita presso la Casa circondariale di Pistoia - scrive Legambiente in una nota -, è stata la 74esima persona detenuta che si è tolta la vita in carcere nel 2025. Inoltre, in Italia, anche quattro operatori penitenziari si sono tolti la vita quest'anno. Dal 6 dicembre ad oggi, la drammatica contabilità delle persone detenute che si sono uccise in carcere è già salita a 76, si tratta di numeri allarmanti, 20 volte superiori a quelli dei suicidi tra la popolazione libera e, soprattutto, si tratta di storie e di vite interrotte".

