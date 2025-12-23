La festa inizia con gli alpini Brindisi con vin brulè e panettone

A Sarezzo, in Valle Trompia, si dà il via alle festività con gli alpini, accompagnati da un brindisi con vin brulé e panettone. L’evento, ormai tradizionale, richiama ogni anno residenti e visitatori, creando un’occasione di convivialità e spirito comunitario. Situato all’ombra dei monti bresciani, rappresenta un momento di accoglienza e calore per la stagione natalizia.

Appuntamento con le atmosfere natalizie a Sarezzo, in Valle Trompia, all'ombra dei monti bresciani. Anche quest'anno tornano eventi diventati tradizionali da molti anni, attesi dalla popolazione e frequentatissimi. Si comincerà il giorno della vigilia: a partire dalle 22 nelle piazze di Sarezzo, Zanano e Ponte Zanano, dove si si aspetterà il Natale con gli Alpini e il loro panettone e vin brulè. Venerdì 26 dicembre, alle 16, al teatro San Faustino si terrà il concerto di Santo Stefano della Filarmonica Santa Cecilia, diretta dal maestro Fabio Ottini. L'appuntamento forse più atteso, giunto quest'anno alla sua 28^ edizione, è quello della Valle di Sarezzo dove si terrà il presepe vivente.

