La Ferrari scrive una lettera per il trucco del nuovo motore Mercedes in F1 | perché la FIA è nei guai
Il caso del rapporto di compressione nei motori Formula 1 2026 spacca i costruttori e mette sotto pressione la FIA. Ferrari, Audi e Honda chiedono chiarimenti su una soluzione sviluppata da Mercedes, seguita da Red Bull, che potrebbe alterare gli equilibri. Ma il vero nodo è politico: la Federazione era informata e ora rischia di pagare il prezzo di quella scelta. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Radio1 Rai. . La morte di #VinceZampella. Secondo le autorità losangeline il 55enne stava facendo un drive test ed era alla guida della Ferrari che si è schiantata; lo scrive The US Sun. Chi ha filmato l'incidente stava aspettando l'uscita dell'auto da un tunnel - facebook.com facebook
