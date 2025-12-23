La Ferrari scrive una lettera per il trucco del nuovo motore Mercedes in F1 | perché la FIA è nei guai

Il caso del rapporto di compressione nei motori Formula 1 2026 spacca i costruttori e mette sotto pressione la FIA. Ferrari, Audi e Honda chiedono chiarimenti su una soluzione sviluppata da Mercedes, seguita da Red Bull, che potrebbe alterare gli equilibri. Ma il vero nodo è politico: la Federazione era informata e ora rischia di pagare il prezzo di quella scelta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

