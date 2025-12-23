Seminara – Oggi ci troviamo a Seminara, il paese della ceramica in terracotta, precisamente presso il Ceramista Vincenzo Ferraro, un Maestro d’Arte e di tradizioni che porta avanti un lavoro certosino, dove si rispecchia molto una nostre tradizioni popolari, con dei lavori veramente fantastici utilizzando la ceramica. Signor Ferraro un invito che vogliamo dare ai giovani affinché possano avvicinarsi a questa arte; sì certo, teniamo conto che io sono stato un sognatore, Io praticamente da giovane ho vissuto quei momenti che Seminara ha avuto, ovvero un calo di ceramiche, non dimentichiamo che questa terra ha sempre dato il suo contributo con le ceramiche, ricordo che nel dopo guerra c’erano oltre 70 botteghe di ceramisti, poi di seguito tanti ceramisti hanno chiuso, perché i figli hanno preso altre strade, sono andati all’università, per poi diventare specialisti nelle loro professioni, hanno migliorato diciamo il loro avvenire, mentre io vedendo questo calo, ne ero attratto dal discorso ceramica ed ho studiato e visto cosa mancava a Seminara. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - “La Fenice” di Melicucco consegna un Diploma di Benemerenza al M° Ceramista Vincenzo Ferraro

