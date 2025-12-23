La felicità? I ragazzi la cercano con l’Ai

La ricerca della felicità tra i giovani passa sempre più attraverso l’uso dell’Intelligenza Artificiale. Secondo recenti studi, oltre il 90% dei ragazzi tra i 15 e i 19 anni utilizza strumenti basati sull’AI, mentre circa un terzo li consulta quotidianamente. Questo fenomeno evidenzia come le nuove tecnologie influenzino le abitudini e le emozioni delle nuove generazioni, diventando parte integrante del loro percorso di crescita e di ricerca di benessere.

Razzante* Oltre nove ragazzi su dieci tra i 15 e i 19 anni utilizzano strumenti basati sull'Intelligenza Artificiale (AI) e uno su tre li consulta ogni giorno. A rivelarlo è una recente indagine del XVI Atlante dell'Infanzia a rischio di Save the Children. Tuttavia, ciò che colpisce di più non è la frequenza d'uso ma il ruolo emotivo che questa tecnologia sta assumendo. Infatti, quasi la metà degli adolescenti ricorre all'AI quando si sente triste, solo o in preda all'ansia, e una percentuale simile la interpella per orientarsi nelle scelte importanti, dalle relazioni umane alle decisioni scolastiche, senza escludere di adoperarla perfino nelle crisi sentimentali.

