La dispensa della droga di padre e figlio arrestati | 4 kg di hashish in soggiorno microonde e balcone

Durante un’operazione di polizia, sono stati trovati in un’abitazione padre e figlio con circa 4 kg di hashish, nascosti in diversi ambienti tra cui soggiorno, microonde e balcone. La scoperta evidenzia un’attività di spaccio organizzata e ben strutturata, che ha portato all’arresto dei due soggetti. La presenza di sostanze stupefacenti in casa rappresenta un grave reato e un pericolo per la sicurezza pubblica.

Padre e figlio pusher: trovata droga in auto - Dopo il padre è stato arrestato anche il figlio: in casa aveva 187mila euro e otto chili di droga, tra marijuana e hashish.

Matera, padre e figlio arrestati per droga e armi clandestini: i sospetti dopo il viavai dalla loro abitazione - La Polizia di Stato di Matera ha arrestato un uomo di 54 anni e il figlio 18enne, entrambi residenti in città, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione

