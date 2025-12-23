La dispensa della droga di padre e figlio arrestati | 4 kg di hashish in soggiorno microonde e balcone
Durante un’operazione di polizia, sono stati trovati in un’abitazione padre e figlio con circa 4 kg di hashish, nascosti in diversi ambienti tra cui soggiorno, microonde e balcone. La scoperta evidenzia un’attività di spaccio organizzata e ben strutturata, che ha portato all’arresto dei due soggetti. La presenza di sostanze stupefacenti in casa rappresenta un grave reato e un pericolo per la sicurezza pubblica.
In casa, avevano una vera e propria dispensa di droga, con 4 chilogrammi di hashish pronti per essere venduti. Per questo, due uomini residenti a Samone sono stati arrestati dai carabinieri del nucleo radiomobile. Si tratta di padre e figlio ventenni. Per quest’ultimo, dopo la convalida, sono. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
