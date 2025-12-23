La decisione dei giudici Famiglia nel bosco la notizia sui genitori
La Corte d’Appello dell’Aquila ha respinto il ricorso dei genitori della famiglia che viveva nel bosco, confermando la sospensione della responsabilità genitoriale e il collocamento dei bambini in una casa famiglia. La decisione, presa venerdì 19 dicembre, mantiene i minori in una struttura protetta, in seguito alle valutazioni delle autorità competenti. La vicenda riguarda la tutela dei minori e le modalità di intervento in situazioni di emergenza familiare.
I bimbi della famiglia che viveva nel bosco, almeno per ora, restano nella casa famiglia. La decisione è arrivata venerdì scorso, 19 dicembre, quando la Corte d'Appello dell'Aquila ha rigettato il reclamo presentato dai legali dei due genitori contro l'ordinanza che aveva disposto la sospensione della responsabilità genitoriale e il collocamento dei minori in una struttura protetta. Una scelta che mantiene invariato il quadro già delineato nelle settimane precedenti e che prolunga l'attesa su un caso che ha suscitato forte attenzione. I giudici hanno riconosciuto che, nel frattempo, alcuni passi avanti da parte dei genitori ci sono stati, soprattutto sul piano organizzativo e abitativo.
Natale senza genitori Stiamo scherzando I giudici negano ai figli il Natale con mamma e papà. Una decisione vergognosa che non tutela alcun minore e che contribuirà a determinare un trauma per i bambini. #bambininelbosco #famiglia #natale x.com
